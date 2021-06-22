NieR: Automata ve Replicant dünya çapında 7 milyondan fazla kopya sattı!
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NieR: Automata ve Replicant dünya çapında 7 milyondan fazla kopya sattı!

NieR: Automata ve Replicant dünya çapında 7 milyondan fazla kopya sattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

NieR serisi oyunculardan yoğun ilgi görüyor

Platinum Games tarafından geliştirlen aksiyon rol yapma oyunu NieR: Automata ve Toylogic tarafından geliştirilen NieR Replicant ver.1.22474487139 dünya çapında toplamda 7 milyondan fazla sattı. Her iki oyunun da yayıncılığını üstlenen tarafından yapılan açıklamaya göre NieR serisinin en çok beğenilen oyunu NieR: Automata 6 milyon, NieR Replicant Ver.1.2… ise 1 milyon satış rakamına ulaştı. 2020 yılının Aralık ayında Platinum Games Automata'nın 5 milyon oyuncuya ulaştığını açıklamıştı.

NieR Replicant Ver.1.22… daha önce yalnızca Japonya'da piyasaya sürülen NieR Replicant'ın güncellenmiş bir sürümüdür. Bu oyunda oyuncular, eleştirmenlerce beğenilen başyapıt NieR: Automata'nın ön bölümünü keşfediyorlar. Oyunun Steam versiyonu yakın zamanda PC'deki performansını optimize eden bir güncelleme almıştı. Automata ve Replicant'ı PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinden deneyimleyebilirsiniz.

NieR Series tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İster hayatta kalmak için savaşan androidler için, ister ablasını kurtarmaya çalışan bir ağabey için ağlamış olun, tüm desteğiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: Playerbros

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