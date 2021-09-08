Nida Ünsal kimdir? Nida Ünsal kaç yaşında, nereli? Nida Ünsal biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Niran Ünsal, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Nida Ünsal kimdir? Nida Ünsal kaç yaşında, nereli? Nida Ünsal mesleği nedir? Nida Ünsal hayatı ve biyografisi nedir?

Gerçek ismi Elif Canevi olan Nida Ünsal'ın hayatı merak edildi. Ablası Niran Ünsal'dır. Peki, Nida Ünsal kimdir? Nida Ünsal kaç yaşında, nereli? Nida Ünsal mesleği nedir? Nida Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

NİDA ÜNSAL KİMDİR?

Nida Ünsal'ın gerçek ismi Elif Canevi'dir. Annesi TRT sanatçısı Nursal Ünsal Birtek, babası ise ses sanatçısı ve kanun virtüözü Ahmet Canevi'dir. Abisi sanatçı Haktan Canevi, ablası ise yine sanatçı olan Niran Ünsal'dır. 15 yaşından itibaren bugüne kadar bir çok şehir ve mekanda sahne almıştır. 2006 yılında söz ve besteleri kendisine ait olan Dıptıs Dıptıs ile müzik dünyasına giriş yapmıştır. 2012 yılında NİDA 2012 isimli maxi single ile müzik severlerin karşısında yer almıştır. Nida Ünsal İzmir'de dünyaya gelmiştir.