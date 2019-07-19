Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserinde Janet Jackson sahne aldı

Amerikalı şarkıcılar Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown, Cidde Dünya Festivali kapsamında Suudi Arabistan'da sahne alarak uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Ünlü sanatçı Nicki Minaj kadın, LGBT ve insan haklarını gerekçe göstererek konsere çıkmama kararı almıştı. Organizatörler Nicki Minaj'dan dolan boşluğu Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson ile doldurdu. Konserde Future, Tyga, Liam Payne ve Steve Aoki gibi isimler de sahne aldı. Euronews.com'da Görüntüle