NHL 22'nin yeni tanıtım fragmanı grafikleriyle büyüledi!
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NHL 22'nin yeni tanıtım fragmanı grafikleriyle büyüledi!

NHL 22'nin yeni tanıtım fragmanı grafikleriyle büyüledi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yakında çıkacak olan NHL 22'nin tanıtım fragmanı, Battlefield ve FIFA'ya da güç veren Frostbite motoru sayesinde etkileyici görseller sergiliyor.

NHL'nin resmi tanıtım fragmanı, hayranlara seri için bir olarak Frostbite motorunu kullanan PlayStation ve Xbox oyununa ilk bakış sağladı.

Video oyunlarının en güçlü oyun motoru olarak kabul edilen Frostbite motoru, sevilen buz hokeyi simülasyonu NHL 22 için grafik iyileştirmeleri ve birçok yeni özellik vaat ediyor. Frostbite motoru, konsol neslinden bağımsız olarak oyunun tüm sürümlerinde mevcut olacak.

Toronto Maple Leafs forması giyen ünlü buz hokeyi oyuncusu Auston Matthews, daha önce NHL 20'de yer almasının ardından NHL 22'nin kapağına geri döndü.

NHL 22, 15 Ekim 2021'de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X ve Xbox One için yayınlanacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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