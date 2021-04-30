Nezen Germiyen cinayeti çözüldü mü? Nezen Germiyen'in katili kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü?

Nezen Germiyen cinayeti çözüldü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Nevşehir'in Nar beldesinde okula gitmek için evinden ayrılan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen'in cenezesi toprağa verildi. Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Müge Anlı'da yeniden gündeme gelen Nezen Germiyen cinayetinin detayları nelerdir?

Nevşehir'in Nar beldesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek için evinden ayrılan ve 6 ay sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Nezen Germiyen'in cenezesi toprağa verildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Nezen Germiyen cinayeti çözüldü mü? Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? sorularının yanıtları sizler için derledik.

NEZEN GERMİYEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verildi.

Germiyen için Nar beldesindeki Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Büyük Camii İmamı Ferhat Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazına Germiyen'in ailesi, Nar Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş ve Germiyen ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Büyük Cami İmamı Ferhat Şahin, "Çocuklarımızı internete teslim etmeyelim. Onlara her zaman gerekli ilgiyi ve sevgiyi gösterelim. Bu küçük yavrumuz da bizlere ders olsun" dedi.

Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Hüseyin Germiyen ise, kızının katil ya da katillerinin en kısa sürede bulunmasını isteyerek, "Adalete güveniyoruz. Umarım kısa sürede kızımı öldürenler bulunur ve gereken cezayı çekerler" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Nezen Germiyen'in cenazesi Nar Belde Mezarlığında defnedildi.

NEZEN GERMİYEN'İN KATİLİ KİMDİR?

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki genç kızın katil zanlılarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak henüz bulunamadı.