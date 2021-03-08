Nezdinde ne demek? Nezdinde TDK sözlük anlamı nedir?
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Nezdinde ne demek? Nezdinde TDK sözlük anlamı nedir?

08.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:50
Nezdinde ne demek? Nezdinde TDK sözlük anlamı nedir?

Nezdinde kelimesini daha çok yazılı metinlerde, kitaplarda görürüz. Bunula birlikte günlük hayatımızda da karşılaştığımız bir kelimedir. Arkadaşlarımızdan, çevremizden, sosyal medyadan da duyduğumuz bir kelime olan nezdinde kelimesinin anlamı merak ediliyor. Son zamanlar sıkça araştırılan bu kelimenin anlamı haberimizde Nezdinde ne demek? Nezdinde

Nezdinde, son günlerde sıkça araştırılan bir kelime oldu. Nezdinde kelimesini daha çok yazılı metinlerde, kitaplarda görürüz. Bunula birlikte günlük hayatımızda da karşılaştığımız bir kelimedir. Arkadaşlarımızdan, çevremizden, sosyal medyadan da duyduğumuz bir kelime olan nezdinde kelimesinin anlamı merak ediliyor. Son zamanlar sıkça araştırılan bu kelimenin anlamı haberimizde! Nezdinde ne demek? Nezdinde TDK sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!

NEZDİNDE NE DEMEK?

Günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkabilecek kelimelerden olan "nezdinde" nin anlamı, bir kişinin gözetiminde, yanında veya huzurunda olmak anlamlarını içerir. Daha iyi anlaşılabilmesi için örnek bir cümle içinde kullanalım;

-Senin nezdinde hiç değerim yok mu?

- Ali öğretmeni nezdinde sınava girdi.

NEZDİNDE TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Nezdinde kelimesinin TDK'ya göre anlamı şu şekildedir:

- Gözetiminde,

- Huzurunda,

- Yanında.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:50:13. #1.15#
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