Neyzen Tevfik Mebus Şiiri - Neyzen Tevfik Şiirleri

Neyzen Tevfik'in 1879 tarihinde Muğla'da doğmuştur. Edebiyatımızda tartışmalarıyla ve küfürlü şiirleriyle ünlenen Tevfik birçok eser kazandırmıştır. Bu içeriğimizde sizler için Neyzen Tevfik'in en güzel ve anlamlı şiirlerini derledik. Neyzen Tevfik Şiirleri

Neyzen Tevfik deyince çoğumuzun aklına onun küfürlü taşlamaları gelse de o bir söz cambazı. Neyinin nağmeleri ne kadar büyülüyse, hicivleri de diğer şiirleri de öylesine büyüleyici.

Tevfik Kolaylı (1879 – 1953 İstanbul) ya da yaygın bilinen adıyla Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla tanınan Türk neyzen ve şairidir. Taşlama kitaplarının yanı sıra, çeşitli taksimler ve saz semâilerinin bestecisi olarak da bilinir.

Osmanlı döneminde istibdat yönetimine, Cumhuriyet yıllarında ise devrimlere karşı çıkanlara hicivleriyle cevap vermiş; haksızlığa, yolsuzluğa ve yozlaşmışlığa karşı şiirler yazmıştır.

Birçok defa tutuklanmış, ama kısa süre sonra serbest bırakılmıştır. Yaşamı boyunca sara hastalığı ve yoksullukla mücadele etmiş, 28 Ocak 1953'te İstanbul'da ölmüştür…

Neyzen Tevfik Mebus Şiiri



Kime Sordumsa Seni

Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler;

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler...

Künyeni almak için, partiye ettim telefon:

Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dediler!..