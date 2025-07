Next Sosyal'i diğerlerinden ayıran en önemli özellikler; reklamsız oluşu, güvenli altyapısı, topluluk odaklı yapısı ve eğitime açık vizyonu ile dikkat çekmesi. NEXT TEKNOFEST kimin, NEXT TEKNOFEST'i kim kurdu?

NEXT TEKNOFEST SOSYAL'İ KİM KURDU?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen yeni sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL'in artık genel kullanıma açıldığını kamuoyuna duyurdu. Genç girişimcilerin emeğiyle hayata geçirilen bu platform, kullanıcıları "Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz" ve "Biz Yaptık" mottolarıyla dijital bir buluşma noktasında bir araya getirmeyi hedefliyor.

GİRİŞİMCİ GENÇLERİN YENİLİKÇİ PLATFORMU

Bayraktar'ın açıklamasına göre, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen bu uygulama, X (Twitter) benzeri bir deneyim sunuyor. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran en önemli özellikler; reklamsız oluşu, güvenli altyapısı, topluluk odaklı yapısı ve eğitime açık vizyonu ile dikkat çekmesi.