New York'un Uyumayan Kahramanları
Corona virüsünün en kötü etkilediği New York'ta acil servislerde görev yapan Türk doktorlar bu zor donemdeki anılarını ve bu karanlık günlerde onlara moral veren Türk yardımseverin başlattığı kampanyayı VOA Türkçe'den Aslı Pelit'e anlattı.
12.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:47
Corona virüsünün en kötü etkilediği New York'ta acil servislerde görev yapan Türk doktorlar bu zor donemdeki anılarını ve bu karanlık günlerde onlara moral veren Türk yardımseverin başlattığı kampanyayı VOA Türkçe'den Aslı Pelit'e anlattı
Kaynak: DailyMotion.com