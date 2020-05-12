New York'un Uyumayan Kahramanları Corona virüsünün en kötü etkilediği New York'ta acil servislerde görev yapan Türk doktorlar bu zor donemdeki anılarını ve bu karanlık günlerde onlara moral veren Türk yardımseverin başlattığı kampanyayı VOA Türkçe'den Aslı Pelit'e anlattı.

Corona virüsünün en kötü etkilediği New York'ta acil servislerde görev yapan Türk doktorlar bu zor donemdeki anılarını ve bu karanlık günlerde onlara moral veren Türk yardımseverin başlattığı kampanyayı VOA Türkçe'den Aslı Pelit'e anlattı Kaynak: DailyMotion.com