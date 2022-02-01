New York Times, son zamanların popüler oyunu Wordle'ı rekor fiyata satın aldı!
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Günde sadece bir kez beş harfli bir kelimeyi bulmak için altı kez hak tanınan kelime oyunu Wordle, The New York Times Company tarafından rekor fiyata satın alındı.
Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Kasım ayında paylaşılan internet tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle'a The New York Times Company talip oldu. Oyuncuların altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalıştıkları bir kelime oyunudur.
The New York Times haberine göre, The New York Times Company tarafından Wordle'a verilen fiyat tam olarak açıklanmasa da oyunun geliştiricisi Josh Wardle, 7 rakamlı bir fiyata satın alındığını belirtti. Wordle'ın satın alınmasından sonra oyunun hala ücretsiz kalacağı açıklandı.
The New York Times Company'nin satın alım sonrası yaptığı açıklamada, "The Times, dünyayı anlamak ve onlarla etkileşimde bulunmak isteyen İngilizce konuşan her kişi için temel abonelik olmaya odaklanmaya devam ediyor. New York Times Oyunları bu stratejinin önemli bir parçasıdır." sözlerine yer verdi.
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Oyuncuların altı denemede tahmin etmeyi hedefledikleri beş harfli bir kelime seçilir. [1] Her tahminden sonra, her harf yeşil, sarı veya gri olarak işaretlenir: yeşil, harfin doğru ve doğru konumda olduğunu gösterir, sarı cevapta olduğu ancak doğru konumda olmadığı anlamına gelir, gri ise cevapta hiç olmadığını gösterir.