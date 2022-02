New York Times, son zamanların popüler oyunu Wordle'ı rekor fiyata satın aldı!

Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Kasım ayında paylaşılan internet tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle'a The New York Times Company talip oldu. Oyuncuların altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeye çalıştıkları bir kelime oyunudur.

WORDLE'I SATIN ALMAK İÇİN MİLYON DOLARLAR ÖDEDİ

The New York Times haberine göre, The New York Times Company tarafından Wordle'a verilen fiyat tam olarak açıklanmasa da oyunun geliştiricisi Josh Wardle, 7 rakamlı bir fiyata satın alındığını belirtti. Wordle'ın satın alınmasından sonra oyunun hala ücretsiz kalacağı açıklandı.

"STRATEJİ OYUNLARININ ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ"

The New York Times Company'nin satın alım sonrası yaptığı açıklamada, "The Times, dünyayı anlamak ve onlarla etkileşimde bulunmak isteyen İngilizce konuşan her kişi için temel abonelik olmaya odaklanmaya devam ediyor. New York Times Oyunları bu stratejinin önemli bir parçasıdır." sözlerine yer verdi.

WORDLE NASIL OYNANIR?

Oyuncuların altı denemede tahmin etmeyi hedefledikleri beş harfli bir kelime seçilir. [1] Her tahminden sonra, her harf yeşil, sarı veya gri olarak işaretlenir: yeşil, harfin doğru ve doğru konumda olduğunu gösterir, sarı cevapta olduğu ancak doğru konumda olmadığı anlamına gelir, gri ise cevapta hiç olmadığını gösterir.