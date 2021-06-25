New York'taki George Floyd heykeli aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

New York'taki George Floyd heykeli aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı

New York'taki George Floyd heykeli aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de New York'un Brooklyn bölgesinde 19 Haziran'da açılışı yapılan George Floyd heykeli, beyaz üstünlüğünü savunan aşırı sağcı bir grup tarafından hedef alındı.

ABD'de New York'un Brooklyn bölgesinde 19 Haziran'da açılışı yapılan George Floyd heykeli, beyaz üstünlüğünü savunan aşırı sağcı bir grup tarafından hedef alındı.

Beyaz bir polis memuru tarafından 25 Mayıs 2020'de öldürülen George Floyd anısına hazırlanan heykel, ABD'de 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak adlandırılan 19 Haziran'da dikilmişti.

George Floyd heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından siyaha boyanırken, heykelin bir kısmına aşırı sağcı bir grup olan "Patriot Front"un (Vatansever Cephe) web sitesinin adresi yazıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayla ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Aşırı sağcı bir grup Brooklyn'deki George Floyd heykeline zarar verdi. Irkçı, iğrenç, alçakça bir nefret eylemi" dedi.

Blasio, heykelin onarılmakta olduğunu ve soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bu korkakları yargı önüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

New York Polis Departmanı (NYDP), Brooklyn'deki heykele yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

New York şehir konseyi üyesi Farah Louis söz konusu eylemi "vandallık" ve "nefret suçu" olarak niteledi ve olayı görenlerin polisle irtibata geçmesini istedi.

19 Haziran'daki "Juneteenth" kutlaması vesilesiyle dikilen heykelin açılışına George Floyd'un kardeşi Terrence Floyd da katılmıştı.

George Floyd'un öldürülmesi

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Elleri arkadan kelepçelenmiş haldeydi. Beyaz polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi. Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Chauvin'in boğazına bastırmasıyla nefessiz kalan Floyd yaşamını yitirdi. O gün sokaktan geçen 17 yaşındaki genç kız Daniella Frazier olayın videosunu çekti ve George Floyd'un ölümü tüm dünyaya yayıldı.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede infial yaratan olayın ardından, aylar süren eylemler ve çatışmalar birçok şehre yayıldı. Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Değerlidir) hareketi ABD genelinde sayısız protesto eylemi düzenledi.

Nisan'daki duruşmada Chauvin, cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu. Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra kelepçelendi ve gözaltına alındı.

New York'taki George Floyd heykeli aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı
BBC
Miami'de 11 katlı bina çöktü, enkaz altında yaralılar var
Miami'de 11 katlı bina çöktü, enkaz altında yaralılar var
Sezgin Baran Korkmaz, ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
Sezgin Baran Korkmaz, ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti
Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Merih Demiral Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York'taki George Floyd heykeli aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 04:38:29. #1.16#

title