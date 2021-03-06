New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap

06.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:59
New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak ilçedeki LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıttıklarını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak ilçedeki LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıttıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz'ın sosyal medyasında da paylaşılan görseller, takipçilerinden büyük beğeni aldı.

ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırılarına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan da LED'li cevap geldi. Başkan Yılmaz, Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cülerin New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna yazdırdığı çirkin ifadelere yine reklam panosu ile karşılık verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumunun, New York Time Square'de yer alan reklam panolarındaki 'Stop Erdoğan' yazısına karşılık olarak Yıldırım'ın en işlek 11 caddesindeki LED ekranlara "Love Erdoğan" yazısı yansıttıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Onlar Türkiye'nin ufkunu karartmak için çirkin söz ve eylemlere girişecek, biz ise her zaman doğruyu söyleyeceğiz. Hainlerin karşısında olmak Yıldırım için şereftir. Allah şahit ki biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi.

Setbaşı, Mesken, Şevket Yılmaz, Cazibe Merkezi, Millet, Kazım Karabekir, Yavuzselim, Vakıf, Otosansit ve Vişne Caddesi'ndeki LED reklam panolarına yansıtılan "Love Erdoğan" Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında da yayınlandı. Paylaşım, takipçilerinden de büyük beğeni aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Cansu Dere Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:03:43. #1.16#
title