New York'taki Artechouse sanat merkezi "Trust" isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler
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New York'taki Artechouse sanat merkezi "Trust" isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Artechouse Sanat Merkezi, "Trust" (Güven) adlı, güven kavramının çoklu anlamlarını ve etkilerini detaylandıran, görsel-işitsel sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Artechouse Sanat Merkezi, "Trust" (Güven) adlı, güven kavramının çoklu anlamlarını ve etkilerini detaylandıran, görsel-işitsel sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı.

New York'taki Artechouse sanat merkezi Trust isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı

New York'taki Artechouse sanat merkezi Trust isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı

New York'taki Artechouse sanat merkezi Trust isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Manhattan, New York, Güncel, Haber

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