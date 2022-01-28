New York'taki Artechouse sanat merkezi "Trust" isimli sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Artechouse Sanat Merkezi, "Trust" (Güven) adlı, güven kavramının çoklu anlamlarını ve etkilerini detaylandıran, görsel-işitsel sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı.
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Artechouse Sanat Merkezi, "Trust" (Güven) adlı, güven kavramının çoklu anlamlarını ve etkilerini detaylandıran, görsel-işitsel sergi için kapılarını ziyaretçilere açtı.