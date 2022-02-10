New York'ta Maske Zorunluluğu Kalkıyor

Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin tavsiye kararlarını değiştirmemesine rağmen New York, California ve Massachusetts gibi bazı eyaletler kapalı mekanlarda maske ve aşı yaptırmış olma zorunluluğunu kaldırıyorlar. New York Mart ayı başında da okullarda maske zorunluluğunu kaldırmayı hedefliyor.

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