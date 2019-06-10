New York'ta helikopter kazası: En az 1 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir helikopter, gökdelen üzerine indiği sırada kaza yaptı. Olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel saatle 14: 00 civarında gerçekleşen kaza, iş merkezlerinin yoğun olduğu Manhattan bölgesindeki 7'nci cadde üzerinde bir binaya helikopterin iniş yaptığı anda yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle