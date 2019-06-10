New York'ta helikopter kazası: En az 1 kişi hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir helikopter, gökdelen üzerine indiği sırada kaza yaptı. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir helikopter, gökdelen üzerine indiği sırada kaza yaptı. Olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel saatle 14: 00 civarında gerçekleşen kaza, iş merkezlerinin yoğun olduğu Manhattan bölgesindeki 7'nci cadde üzerinde bir binaya helikopterin iniş yaptığı anda yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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