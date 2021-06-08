New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı
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New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.

New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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