New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol