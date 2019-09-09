New York Moda Hafta'sında Prenses Diana anısına sürdürülebilir kıyafet koleksiyonu
New York Moda Haftası'nda, hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana anısına oluşturulan geri dönüşümlü malzemeler ile yapılan sürdürülebilir koleksiyon İzleyicileri büyüledi.
New York Moda Haftası'nda, hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana anısına oluşturulan geri dönüşümlü malzemeler ile yapılan sürdürülebilir koleksiyon İzleyicileri büyüledi.
Prenses Diana'nın hayat mücadelesinden büyük ölçüde etkilendiğini ifade eden 53 yaşındaki Amerikalı modacı Tory Burch 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıtarak Prenses Diana'nın kreasyonlarına ilham kaynağı olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle