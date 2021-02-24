New York Knicks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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New York Knicks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:10
New York Knicks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün New York Knicks - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler New York Knicks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, New York Knicks - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, New York Knicks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NEW YORK KNİCKS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, New York Knicks - GS Warriors maçı New York'da Madison Square Garden'da oynanacak. New York Knicks - GS Warriors maçı, Bilyoner TV veNBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

NEW YORK KNİCKS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 24 Şubat Çarşamba günü oynanacak New York Knicks - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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