New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için ABD'nin New York kentindeki Brezilya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenledi.
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için ABD'nin New York kentindeki Brezilya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun