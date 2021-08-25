New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi
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New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için ABD'nin New York kentindeki Brezilya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenledi.

Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için ABD'nin New York kentindeki Brezilya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenledi.

New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi
New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi
New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi
New York'da Amazon ormanlarının korunması talebiyle gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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