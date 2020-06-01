New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara katılan New York Belediye Başkanı'nın kızı gözaltına alındı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara altıncı gününe girdi. New York'da düzenlenen protestolara katılan New York Belediye Başkanı'nın kızı yasa dışı toplanma nedeniyle gözaltına alındı.

PROTESTOLAR ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNE YAYILDI

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı. New York'ta düzenlenen protestolarda, 'yasa dışı toplanma' nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio da polis tarafından gözaltına alındı.

DOSYASI KABARIK KIZBUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Diğer yandan, daha önce birçok suç işlediği ve sıklıkla şikayette bulunulan bir isim olduğu ortaya çıkan Chauvin'in Hennepin Cezaevi'ne nakledildiği açıklandı.Resmi belge kayıtlarda Chauvin'in bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı. CNN'e konuşan mahkeme yetkilisi Spenser Bickett, Chauvin'in ön duruşma için bugün yerel saatle 13:00'te hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

Kaynak: DHA