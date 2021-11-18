New World, 1200'den fazla hesabı süresiz olarak banladı! İşte oyuncuların banlanma nedeni

Birkaç gün önce New World geçici olarak oyun içi ekonomisini kapatmak zorunda kaldı ve birden fazla item çoğaltması keşfedildikten sonra, oyuncular ev aksesuarları, altın gibi son derece yüksek değerli öğeleri çoğaltıyorlardı.

Oyun ekonomisini tekrardan açan Amazon Games bundan veya daha önce bir sömürüden yararlananları süresiz olarak banlıyor. Topluluk yöneticisi Luxendra tarafından yayınlanan bir geliştirici bloğunda yaptığı açıklamada: "Kötü aktörler paket manipülasyonu yoluyla oyuncuların oyun içi madeni para ve kaynakları çoğaltmasına izin veren bir hata keşfetti – farklı bir oyun sistemine karşı benzer bir saldırı yakın zamanda ev eşyalarında da kullanıldı."

"Bu istismarlar için birlikte 1200'den fazla oyuncuyu kalıcı olarak yasakladık, ürünlerini ekonomiden kaldırdık ve ticaret sonrası listelerini iptal ettik. 2 Kasım'da ilk geçişle bariz kötü aktörlere karşı kararlı bir şekilde harekete geçtik ve en korkunç suçluların hesaplarını kalıcı olarak yasakladık ve bu da sahte coin'in %80'inden fazlasını ve ekonomiden madde değerini ortadan kaldırdı."

OYUNCULARI FORUMLARDAN TESPİT ETTİ

Amazon Games'in ilk yanıt süresi hakkında Yeni Dünya topluluğu arasında bazı homurdanmalar vardı. Harekete geçilmeden önce resmi forumlarda bu istismarlarla ilgili turlar ve birçok gönderi yapan videolar vardı. Bununla birlikte, hızlı olmak ve işi doğru yapmak vardır. Amazon Games muhtemelen bu konuda uyarmaya çalışan oyuncularla nasıl iletişim kurduğuna bakabilir, ancak harekete geçtiğinde bunu kapsamlı bir şekilde yaptı.

KOPYALANAN ÖĞELER SİLİNDİ

Amazon Games, "Kopyalanan öğelerin nerede saklandığını araştırmak ve izlemek biraz zaman alsa da, telemetrimiz tüm bu işlemleri takip ediyor, bu yüzden tüm kötü aktörleri bulabileceğimizden ve bulacağımızdan emin olabilirsiniz." Bu yüzden kötü bir aktör olmayın." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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