New Jersey'de fırtına ve sağanak
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New Jersey'de fırtına ve sağanak

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi. Ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdüren kasırga, Louisiana eyaletinde yol açtığı hasarın ardından New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya neden oldu. Bayonne şehrinde caddelerde araçlar su altında kaldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

New Jersey'de fırtına ve sağanak
New Jersey'de fırtına ve sağanak
New Jersey'de fırtına ve sağanak
New Jersey'de fırtına ve sağanak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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