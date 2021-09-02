New Jersey'de fırtına ve sağanak

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.