New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı
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New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık adaylığı yarışında Bernie Sanders, Demokratlar arasında New Hampshire eyaletinde geçen ön seçimleri kazandı. Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Sanders, Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sının oyunu alarak ilk sırada yer aldı.

12.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:00
New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı

(ABD) başkanlık adaylığı yarışında Bernie Sanders, Demokratlar arasında eyaletinde geçen ön seçimleri kazandı. Amerikan medyasının yayınladığı ve oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Sanders, Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sının oyunu alarak ilk sırada yer aldı.


Sanders ilk açıklamalarında, "Bu zafer, Trump'ın sonunun başlangıcı." dedi. 78 yaşındaki Sanders, ikinci sırada yer alan başkanlık aday adayı 38 yaşındaki Pete Buttigieg'dan sadece birkaç bin oy fazla alarak az farkla birinci sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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