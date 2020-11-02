Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın mesleği ne?
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Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın mesleği ne?

02.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:09
Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın mesleği ne?

Ünlü yemek sipariş sitesinin kurucusu ve CEO'su olan Nevzat Aydın hakkında, Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın mesleği ne gibi konular araştırılıyor.

Ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yürüttüğü faaliyetler ile gündem oluyor. Hakkında araştırmalar yapılan ünlü iş adamı hakkında, Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli? Nevzat Aydın mesleği ne ve Nevzat Aydın kimdir gibi sorular soruluyor.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nereli: İstanbul

Doğum: 8 Mart 1976

Kaç yaşında: 44 yaşında

Meslek: Bilgisayar mühendisi; Girişimci; Yatırımcı

Kurulan organizasyon: Yemeksepeti.com

Nevzat Aydın, (d. 8 Mart 1976); Türk girişimci, melek yatırımcı ve mentor. Aydın, Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portali Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve CEO'sudur.

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer almıştır. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci seçildi. 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görülmüştür.

EĞİTİM YILLARI

Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Boğaziçi mezunlarına özel ABD üniversiteleri bursu aldı ve San Francisco Üniversitesi'nde İşletme, Ekonomi MBA programına başladı.

Nevzat Aydın, 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2'nun Yunanistan'ın Selanik şehrindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

San Francisco'daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi'ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. MBA'ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti'ni hayata geçirmek için İstanbul'a döndü.

KARİYERİ

Nevzat Aydın 2001 yılından bu yana Yemeksepeti.com'un CEO'su olarak görev yapmaktadır.

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