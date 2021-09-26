NEVÜ Rektörü Aktekin Derinkuyu'daki MYO'yu inceledi - Haberler
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NEVÜ Rektörü Aktekin Derinkuyu'daki MYO'yu inceledi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
NEVÜ Rektörü Aktekin Derinkuyu'daki MYO'yu inceledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu'nda incelemede bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu'nda incelemede bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktekin, yeni eğitim yılına hazırlıklar kapsamında üniversite bünyesinde olan Derinkuyu ilçesindeki meslek yüksek okulunu ziyaret ederek, idarecilerle görüştü.

Aktekin, okulda yarın başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek, MYO Müdür Vekili Doç. Dr. Cem Okan Özer'den bölüm derslikleri, atölye, laboratuvar, okuma salonu, yemekhane ve diğer tesislerle ilgili bilgi aldı, taleplerini dinledi.

Aktekin'in programında, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy ile akademik ve idari personel de bulundu.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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