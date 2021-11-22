Nevşin Mengü koronaya yakalandı: 3 doz olmama rağmen hafif geçmiyor

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine kötü haberi verdi. Mengü, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Üç doz Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.

"BENDEKİ SEMPTOMU BAŞ AĞRISI"

Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" dedi.

İşte Nevşin Mengü'nün o paylaşımı;

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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