Nevşehir ulusal ve dünya medyasında geniş yer buldu
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Nevşehir ulusal ve dünya medyasında geniş yer buldu

16.12.2020 23:50 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:54
Nevşehir ulusal ve dünya medyasında geniş yer buldu

Nevşehir'de sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması anında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın yanı sıra ulusal ve dünya basının da geniş yer buldu.

Nevşehir'de sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması anında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın yanı sıra ulusal ve dünya basının da geniş yer buldu.

Nevşehir'de sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun geçtiğimiz gün sabah saatlerinde belediye binasının bulunduğu alana geldi. Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi. Başkanlık binasından uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

Nevşehir Belediyesi'nin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, Nevşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Nevşehir Belediyesi'nin twitter hesabında kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaşan görüntüler ulusal basında geniş yer buldu. Nevşehir'i gündeme taşıyan görüntüler dış basının da ilgisini çekti. Dünyanın farklı kıtalarında birçok ülke medyasında yer alan ve sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler böylelikle Nevşehir'i bir kez daha gündeme taşıdı. - NEVŞEHİR

Nevşehir ulusal ve dünya medyasında geniş yer buldu
Nevşehir ulusal ve dünya medyasında geniş yer buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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