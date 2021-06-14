Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar

Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, aşılama konusunda bazı vatandaşların tereddüt yaşadığını belirterek, "Halkımızda şöyle bir şey var; 'Bu aşının yan etkileri çokmuş, biz bu aşıyı olmasak mı ?' diyorlar.

NEVŞEHİR İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, aşılama konusunda bazı vatandaşların tereddüt yaşadığını belirterek, "Halkımızda şöyle bir şey var; 'Bu aşının yan etkileri çokmuş, biz bu aşıyı olmasak mı ?' diyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar. Eğer biz bu aşıyı olmazsak bu pandemiyi kesinlikle aşamayız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, düzenlediği basın toplantısında pandemi döneminde yapılan aşılama çalışmalarına değindi. Vatandaşların aşılandığını belirten Ünlübay, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereği  yoğun bir aşılama periyoduna girdik. Allah'ın izni ile bu pandemi sürecinde aşılamayı tamamlayıp, bu yasaklardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bu süreç her kesimi etkiledi. Sağlık personeli yoğun bir mesai harcadı ve halende bu çabayı sürdürüyoruz. Şu an ki temel hedefimiz yoğun bir aşılama yapmak" diye konuştu.

'AŞI OLMAZSAK PANDEMİYİ AŞAMAYIZ'Vatandaşların aşı yaptırmada tereddüt yaşadığını kaydederek, "Şu an için ülkemizde uygulanan sinovac ve biontech, her ikisi de çok güvenli ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşılardır. Şu an aktif olarak biontech aşısını uyguluyoruz. Bir üzücü tarafı sizinle paylaşmak istiyoruz. Halkımızda şöyle bir şey var; 'Bu aşının yan etkileri çokmuş, biz bu aşıyı olsak mı?, olmasak mı ?' diyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar. Eğer biz bu aşıyı olmazsak biz bu pandemiyi kesinlikle aşamayız. Bu pandeminin tek çözümü çok hızlı bir şekilde aşılama yapmamızdır. Yan etkilerine itibar etmelerini kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bu yan etkiler kulaktan kulağa yayılan dedikodular ve var sayımlar. Bunların hiç birinin bilimsel bir karşılığı yok. Zaten bilimsel bir karşılığı olsa Sağlık Bakanlığı bu aşıları ne getirir ne de vatandaşlara uygular" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar
Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar
Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:29:59. #1.15#

title