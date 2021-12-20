Nevşehir Özel İdare ekipleri, ürünü tarlada kalan üreticiye yardımcı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir Özel İdare ekipleri, ürünü tarlada kalan üreticiye yardımcı oldu

Nevşehir Özel İdare ekipleri, ürünü tarlada kalan üreticiye yardımcı oldu
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından mahsulü tarlada kalan pancar üreticisine iş makineleri ile destek verdi.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından mahsulü tarlada kalan pancar üreticisine iş makineleri ile destek verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kozaklı ilçesine bağlı köylerde pancar hasadı yapan çiftçilerin ürünleri, hafta sonunda etkili olan yağışın ardından tarlada kaldı.

Yolların çamurla kaplanması nedeniyle hasat edilen ürünü tarladan çıkarmakta güçlük çeken çiftçilere, bölgede yol çalışması yapan ekiplerce destek sağlandı.

İş makineleri ile tarlaya giren ekipler, pancarı traktörlere yükledi.

Açıklamada, "Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy, Karaova, Hasanlar ile Kozaklı ilçesine bağlı Küllüce ve Karahasanlı köylerinde yol yapım çalışması nedeniyle bulunmakta olan Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çiftçilerimize destek verilerek mahsullerin toplanmasına yardımcı olundu." ifadeleri kullanıldı.

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title