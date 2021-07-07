Nevşehir'e şehit ateş düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'e şehit ateş düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'e şehit ateş düştü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Nevşehir'e şehit ateş düştü

NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken teröristlerce açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağı Nevşehir'e şehit ateşi düştü.

Şehidin ailesine acı haberi Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz verirken şehidin ailesine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi Mardin'de düzenlenecek olan askeri tören sonrasında memleketi Nevşehir'e getirilecek.

Nevşehir'e şehit ateş düştü
Nevşehir'e şehit ateş düştü
Nevşehir'e şehit ateş düştü
Nevşehir'e şehit ateş düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik İbrahim Selim Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Salih Uçan Abdullah Avcı Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'e şehit ateş düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:59:34. #1.14#

title