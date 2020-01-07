Nevşehir'den kısa kısa

07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:40

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, "2023'e Doğru Sanatçı Çocuk" sergisi törenle açıldı.

Öğrencilerin eğitim sezonunda hazırladıkları çeşitli el emeği ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılış kurdelesi, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve okul müdürü Serhat Uluer tarafından kesildi.

Açılışın ardından sergi salonunu gezen Melek Arı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtırken ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Hırsızlık olayının faili yakalandı

Nevşehir'de araçtan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.B, aracını Bekdik Mahallesi'ndeki ikametinin önüne park ettiğini, daha sonra kontrol ettiğinde ise yaklaşık 900 lira değerindeki akünün aracından çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik çalışma neticesi hırsızlığın M.B. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Gözaltına alınan M.B. ifadesinde suçunu itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA