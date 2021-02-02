Nevşehir'de "ucuz altın" vaadiyle dolandırılan Fecir Demir, vatandaşları uyardı Açıklaması

Nevşehir'de sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçenler tarafından "ucuz altın" satma vaadiyle dolandırılan Fecir Demir, jandarma ekiplerince yakalanan şüphelilerden ele geçirilen 26 bin lirasını teslim aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek yetkililerden parasını teslim alan Demir, AA muhabirine, yaşadığı olayı anlattı.

Şüphelilere, tavır ve konuşmaları inandırıcı olduğu için kandığını belirten Demir, "Dolandırıcılara kimse inanmasın, sosyal medya üzerinden 'Bizim Reşat altınımız var, gelin size uygun satalım' diyenlere inanmayın. Biz buna kandık çok pişman olduk, kimse bunlara inanmasın." dedi.

Şüphelilerle buluştuklarında Ürgüp'e bağlı Çökek köyünde bir eve gittiklerini, çay içip sohbet ettiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Zanlılar, 'Bizim Reşat altınımız var, bunları size tanesini 450 liradan satalım' dediler. Biz de adamlara inandık, kendileri çok ikna edici konuşuyordu. Adamlar bize bir avuç altının birkaçını getirdi. Parayı aldılar, 'Annemize vereceğiz, altınlarınızı getireceğiz' dediler. Çok ikna edici konuşuyorlardı, inandık. Adamlar evden çıktı, aradan 15 dakika geçti, adamları aradık, 'Köyün aşağısındayız' dediler, gittiğimizde onları bulamadık. Tekrar eve döndük, evde hiç görmediğimiz bir adam karşıladı. 'Bizim evimiz, siz buraya hiç gelmediniz, hayal mi görüyorsunuz' gibi şeyler söyleyerek evden bizi kovdu. Dolandırıldığımızı anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına gittik."

Olay

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin ucuz altın satma vaadiyle 26 bin lirasını dolandırdıklarını iddia eden Fecir Demir'in şikayeti üzerine şüphelilerin, Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde ikamet eden U.D. ve kardeşi O.D. olduğunu belirlemiş, iki kardeş ile dolandırıcılık olayını organize ettiği tespit edilen babaları G.D, evlerinde gözaltına alınmıştı.

İkamette yapılan aramada mağdura ait 26 bin lira ele geçirilmiş, Ürgüp'e getirilen baba ve iki oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin