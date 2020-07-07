Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü kamyonet, alev aldı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü kamyonet, alev aldı. Yangın itfaiye ekibince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Acıgöl- İnallı köyü yolunda, öğle saatlerinde, Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı saman yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, hemen aracı durdurarak, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyonet, kullanılamaz hale gelirken, jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: DHA