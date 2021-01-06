Nevşehir'de mesleki gelişime yönelik işbirliği protokolü imzalandı
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Nevşehir'de mesleki gelişime yönelik işbirliği protokolü imzalandı

06.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:47
Nevşehir'de mesleki gelişime yönelik işbirliği protokolü imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki gelişime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki gelişime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, kurumdaki imza töreninde, iş birliği ile her iki kurum arasındaki bilgi alışverişinin güçlendirilmesi, meslek liselerinde mesleki gelişime yönelik çalışma yapılması ve öğrencilerin istihdam imkanlarının geliştirilmesinin sağlanacağını belirtti.

???????NEVÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Neşe Acar da protokol sayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ilgili öğrencilerin üniversite yerleşkesindeki kütüphanelerden faydalanabileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demir ve Acar, protokol metnini imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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