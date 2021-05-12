Nevşehir'de Kur'an kursu öğreticileri bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını ödedi
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Nevşehir'de Kur'an kursu öğreticileri bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını ödedi

Nevşehir'de Kur'an kursu öğreticileri bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını ödedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir'de görev yapan Kur'an kursu öğreticileri, "Beklenen Sensin" sloganıyla korona virüs salgınının neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Nevşehir'de görev yapan Kur'an kursu öğreticileri, "Beklenen Sensin" sloganıyla korona virüs salgınının neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Nevşehir Merkez Hacı Bayram Veli ve Göre Beldesi Alaattin Keykubat Kur'an Kursu öğreticileri Meryem Kahraman ve Fatma Merişan Çelik, korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin bakkallara olan veresiye borçlarını ödedi. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten kurs öğreticileri Kahraman ve Çelik, korona virüs salgınından dolayı maddi zorluk yaşayan vatandaşlara ve ailelere bir nebze de olsa destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Göçmen aileleri de unutmayan Kahraman ve Çelik, hazırladıkları yardım kolileri ve yardım zarflarını dağıtarak Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de Kur'an kursu öğreticileri bakkal bakkal gezerek veresiye borçlarını ödedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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