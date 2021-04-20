Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
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Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valiliği tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Valiliği tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda maske denetimleri yapan ekiplerin yanı sıra işyerlerinde de denetlemeler aralıksız devam ediyor. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " Valimiz İnci Sezer Becel koordinesinde Vali Yardımcılarımızın öncülüğünde il genelindeki denetimlerimiz devam ediyor. Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak. Lütfen tedbirlere uyalım ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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