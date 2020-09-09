Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi İstanbul'daki birliğinden Nevşehir'e izinli gelen uzman çavuş Yasin A., sokakta havaya 2 el ateş ettiği tabancasını başına da dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

İstanbul'da uzman çavuş olarak görev yapan 25 yaşındaki Yasin A., izin alarak geldiği Nevşehir'de intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak, ateşledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Yasin A.'nın intiharıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA