Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi

İstanbul'daki birliğinden Nevşehir'e izinli gelen uzman çavuş Yasin A., sokakta havaya 2 el ateş ettiği tabancasını başına da dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

09.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:41

İstanbul'da uzman çavuş olarak görev yapan 25 yaşındaki Yasin A., izin alarak geldiği Nevşehir'de intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Yasin A., askeri birliğinden izin alarak, memleketi Nevşehir'e geldi. Burada ailesinin yanında kalan Yasin A., sokak ortasında tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Yasin A., daha sonra silahı başına dayayarak, ateşledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Yasin A.'nın intiharıyla ilgili inceleme başlattı.

Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
KARA KUYU: . . . baskasina kendisini yegledi, asker olupda onurunu koruyanda demek varmis.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İBİRAM: İntihar etmek çok günah intihar eden cehenneme gider sen asker olduğun için günahın 3 e katlandı kurtuluşun yok
Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
EYVAH: tsk, emniyet ve milli eğitim bakanlığı kadar personel seçmekten anlamayan başka kurum görmedim
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 18:12:27. #1.14#
title