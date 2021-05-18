Nevşehir'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı

Nevşehir'de 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını Nevşehir Valisi İnci sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüsamettin Erol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir yaptı.

Resimleri inceleyen Vali Becel, 19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlere gösterdiği önemi anlatmak açısından da son derece önemlidir. ve her sene büyük bir istekle, şevkle gençlerimiz ve milletimiz tarafından kutlanmaktadır. Geçen sene ve bu sene pandeminin gölgesinde bayramlarımızı kutluyoruz. Ama yine de o ruhu gençlerimize aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz pandeminin ruhuna uygun bir şekilde daha ziyade online yaptığı etkinliklerle bir program hazırlandı."

Belediye Başkanı Savran da gençleri hayatın her alanında görmek istediklerini ifade ederek, yeni nesle imkanlar sunarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlama yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Resim sergisi iki gün ziyaret edilebilecek.

Nevşehir'de 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:37:49. #1.11#

title