Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu
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Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu

23.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:47
Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle 2 cami minaresinin alem kısmı uçtu.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle 2 cami minaresinin alem kısmı uçtu.

Nevşehir'de güneyli yönlerinden etkili olan ve saatte 60 ile 90 km arasında esen fırtına birçok yerde etkili oluyor. Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bulunan Gümüş ve Hacı Bayram Veli camilerinin alem kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken birçok ağaç kökünden söküldü.

Olayda yaralanan olmazken meteoroloji tarafından vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu
Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu
Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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