Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

28.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:35

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de bir otel odasında tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nevşehir'de bir otel odasında tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent merkezinde birlikte konakladıkları otelde yaşanan tartışmanın ardından erkek arkadaşı H.O.D. tarafından bıçaklanarak öldürülen P.C'nin otele geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, P.C. ile erkek arkadaşı H.O.D'nin otelin otoparkına geldiklerinde ele ele verdikleri ve birbirlerine sarıldıkları görülüyor.

Dün yaşanan olayda P.C, kent merkezindeki otelde konakladığı erkek arkadaşı H.O.D. tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.O.D, tutuklanmıştı.

Yaşamını yitiren P.C, Avanos Asri Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmişti.

Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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