Cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Nevşehir'de yaklaşık 70 kişilik belediye ekibi, cadde ve sokaklarda köpüklü suyla temizlik yaptı.

Nevşehir Belediyesi tarafından ilki ilkbaharda gerçekleştirilen cadde ve sokakların itfaiye araçları ve temizlik ekiplerince yıkanma çalışması, yeniden yapıldı.

Yaklaşık 70 kişilik ekibin kentin işlek caddeleri ve kaldırımlarını fırça ve köpüklü suyla yıkaması, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları temizlik çalışmasını sosyal medyada "foşur foşur yıkadık" şeklinde paylaştıklarında büyük beğeni toplandığını, benzer uygulamanın kış mevsimi öncesinde de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nevşehir'in nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük şehirlerden olduğunu ancak başarılı çalışmalarla adını duyurmaya devam ettiğini aktaran Arı, "Nevşehir'de foşurdatma mevsimini başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanlar evlerindeyken temizlik yapmak istedik. Temizlik her zaman iyidir. Temizlikle şehir güzelleşiyor. Bunun bir de nüktedanlık tarafını kullanıp foşurdatacağız ve foşurdatmaya devam edeceğiz. Biz, foşurdattık, yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer buldu. Sonra farklı belediyeler de benzer uygulamalar yaptı. Yine Nevşehir'de uygulamayı başlatıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Arı da belediye ekipleriyle bir süre temizlik çalışmasına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan