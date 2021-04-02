Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında bir aylık aranın ardından bugün itibarıyla yeniden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında bir aylık aranın ardından bugün itibarıyla yeniden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Covid-19 bilgilendirme haritasında 2 Mart tarihinde orta riskli bölge olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir, 30 Mart itibarıyla çok yüksek riskli bölge olan kırmızı kategoriye çıkmasının ardından bu akşam itibarıyla 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sıkı önlemlerin alınması dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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