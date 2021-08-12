Nevşehir'de 34 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Nevşehir'de 34 litre kaçak alkol ele geçirildi

Nevşehir'de 34 litre kaçak alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, el yapımı 34 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, el yapımı 34 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinin Arama Kararına istinaden 350 Evler Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada, 34 Litre kaçak üretim olduğu değerlendirilen alkollü içecek (rakı ve viski), 133 adet kaçak alkol yapımın da kullanılan alkol likit kiti,aparat ve aroma ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şahsa Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5067sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek suçundan adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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