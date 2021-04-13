Nevşehir'de 3 ayda 6 kilo 915 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Nevşehir'de 3 ayda 6 kilo 915 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de 3 ayda 6 kilo 915 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yılın ilk 3 ayında Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 6 kilogram 915 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yılın ilk 3 ayında Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 6 kilogram 915 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir Valiliği sosyal medya hesaplarından Nevşehir'de ilk 3 ay içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında ele geçirilen maddeleri paylaştı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda yılın ilk üç ayında, 1,159 gram eroin, 3,988 gram metamfetamin, 671,89 gram bonzai, 897,46 gram esrar, 2,34 gram kokain olmak üzere 6 kilogram 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi denildi.

Yine emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ilk üç ayda 14 adet captagon hap, 5 adet ecstasy, 41 adet sentetik ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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