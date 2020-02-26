Nevşehir Belediyespor'da tüm planlar Gölcükspor üzerine

26.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:33

TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek. Kendi Evinde Karşılaşacağı Rakibini Yenerek İki Haftalık Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor. Hazırlıklarında bu kapsamda yapan Kırmızı Beyazlı Ekipte tek hedef galibiyet

Kırmızı beyazlı ekip Nar'da bulunan kendi tesislerinde Yaklaşık 2 saat gerçekleştirilenAntrenmana izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, menüsküs ameliyatının ardından 3 hafta sahalardan uzak kalan Hasan Çelik'in takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Kaynak: Bültenler