Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı kaç kaç bitti? Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı sonucu?

Nevşehir Gazi stadında oynan ve kran krana ilerleyen Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı kaç kaç bitti? Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı sonucu?

Oldukça heyecanlı oynan maç sonuçlandı. Pek çok iddialı pozisyonun her aldığı Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı kaç kaç bitti? Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçı sonucu?

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - BUCASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hakemliğini Volkan Şeker,Ünal Doğru,Çoşkun Yalçın'ın yaptığı Nevşehir Belediyespor - Bucaspor maçıında 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde Bucaspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.