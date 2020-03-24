Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgınına karşı birçok belediye dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Nevşehir Belediyesi'nin yol dezenfektasyon çalışmalarına ilişkin "Foşur foşur yıkadık" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle çok sayıda belediye, dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Nevşehir Belediyesi'nin yol dezenfektasyon çalışmalarına ilişkin paylaşımı, sosyal medyanın ilgisini çekti. DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI Koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve yolları virüse karşı dezenfekte eden belediyelere Nevşehir Belediyesi de eklendi. Belediye yol ve caddeleri yıkadığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Nevşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımı 2,4 milyon görüntülenme, 110 binin üzerinde beğeni geldi.