Nevşehir Belediye Spor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor

25.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:04

Kırmızı beyazlı ekip kendi evinde karşılaşacağı rakibini yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve 40 puanla ligde 2. sırada bulunan Nevşehir Belediye Spor, ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek.

Kırmızı beyazlı ekip, 3. grupta 27 puanla 15. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde sürdürüyor.

Pazartesi gününü dinlenerek geçiren kırmızı beyazlı ekip yaklaşık 2 saat süren ilk antrenmanını Nar'da bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Yasin Dülger ile ağrıları bulunan Berke Bıyık katılmazken, hafif sakatlığı bulunan ziya Şakrar, Youssef Yesilmen ve İlker Günaslan takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Bültenler