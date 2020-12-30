Nevşehir "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildi
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Nevşehir "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildi

30.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:52
Nevşehir

Nevşehir Belediyesinin Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonuna (ACES) yaptığı adaylık başvurusu sonucunda, Nevşehir'in "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildiği bildirildi.

Nevşehir Belediyesinin Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonuna (ACES) yaptığı adaylık başvurusu sonucunda, Nevşehir'in "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları başvuruyu değerlendiren federasyon komitesinin, kentteki spor tesislerini, belediyece gerçekleştirilecek spor yatırımlarını inceledikten sonra olumlu yönde karar verdiğini belirtti.

"2021 Avrupa Spor Kenti" unvanı için Avrupa'nın önde gelen kentlerinin de başvuruda bulunduğunu aktaran Arı, ACES'in nihai karar ve tebrik mahiyetindeki mektubunun kendisine ulaştığını söyledi.

Arı, elde edilen bu unvanın, kentteki turizm alanlarının yurt dışında tanıtılması açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada spor kültürünün yaygınlaştırılması için etkin şehir ağları örgüsü oluşturmayı amaç edinen ACES tarafından yapılan değerlendirme, hem ülkemiz adına hem de Nevşehir adına gurur verici bir gelişmedir. Nevşehir Belediyemizin bu unvanını başarıyla taşıyacağına olan inancımız tamdır. Kazandığımız bu unvan, şehrimizin sadece kültür turizmi değil, spor ve sağlık turizminde de varış noktası olması için önemli katkı sağlayacak. Sporla ilgili yapacağımız projelerde Avrupa Delegasyonu gibi hibe kuruluşlarından hibe desteği almamız kolaylaşacak. Avrupa'daki ülkelerden projelerine ortak olmamız için talepler artacak. Uluslararası spor organizasyonlarının şehrimizde yapılmasına imkan sağlayacak. Yapılacak her organizasyonda, şehrimizin marka değeri artacağı gibi, esnafımız ve halkımızın ekonomik refahı da artacak."

Toplantıda, "Koçum benim" yazılı koç başlı maskotun da tanıtımı yapıldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin tebrik konuşmalarının ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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