Nevra Serezli kim? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli eşi kim?

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NEVRA SEREZLİ KİM?

Nevra Serezli (d. 9 Ağustos 1944; Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşi. Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966'da Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı. Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.

NEVRA SEREZLİ EŞİ

Metin Serezli (12 Ocak 1934 - 10 Mart 2013 ) Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümlerinde okudu. 1954'te İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa atıldı. 1971'de Çevre Tiyatrosu adı ile kendi tiyatrosunu kurdu. Usta oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenlik de yapmıştır. İlk evliliğini Nisa Serezli ile yapan Metin Serezli'nin ikinci eşi Nevra Serezli'den Murat ve Selim adlarında iki oğlu ve iki torunu vardır.

10 Mart 2013 tarihinde uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.